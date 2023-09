Morte Manuel Galeazzi, 24enne condannato a 6 anni e 8 mesi per omicidio stradale - Tuttoggi.info

Manuel Galeazzi morì in un incidente in Valnerina, travolto dall'auto condotta da un giovane ubriaco e drogato che poi era fuggito

Sei anni e 8 mesi per omicidio stradale ed omissione di soccorso: è questa la sentenza emessa dal tribunale di Terni nei confronti del 24enne Flavius Marcel Ardelean accusato della morte di Manuel Galeazzi. Il 36enne operaio di Ferentillo morì in un incidente stradale avvenuto a gennaio lungo la strada statale 209 Valnerina: era a bordo della sua Smart quando l’utilitaria venne travolta dall’Alfa Romeo guidata dal 24enne di origine straniera che in seguito all’impatto era fuggito a piedi.

Il giovane fuggitivo era stato successivamente rintracciato dai carabinieri in stato confusionale e ferito: era stato trasportato in ospedale e posto in stato di arresto. Era poi emerso che si era messo alla guida dell’auto senza patente, che gli era stata precedentemente sospesa per guida in stato di ebbrezza, e sotto l’effetto di alcol e cocaina. Ora la sentenza di condanna, con rito abbreviato, con il giudice che ha accolto le richieste dell’accusa e delle parti civili. All’udienza era presente la madre di Manuel Galeazzi (che ha lasciato un figlio in tenera età), che non ha potuto trattenere il proprio dolore e la propria rabbia per la tragedia.