Morte di Niccolò, cordoglio e incredulità a Ponte Valleceppi

Per i funerali del piccolo di 11 anni deceduto a seguito di un incidente in bicicletta si attende l'autopsia disposta dal magistrato | Il messaggio dell'Asd

Cordoglio e incredulità a Ponte Valleceppi per il drammatico incidente costato la vita al piccolo Niccolò Zucchini, di soli 11 anni.

Niccolò è stato investito da un furgone, per cause in corso di accertamento da parte degli inquirenti (sulla base dei rilievi effettuati dalla polizia municipale e le dichiarazioni raccolte da un testimone) mentre percorreva in bicicletta via Barcaccia, strada vicino alla sua abitazione. Inutili i soccorsi del conducente del furgone e del personale del 118.

Per i funerali si dovrà attendere l’esito dell’autopsia, disposta dal magistrato Gianpaolo Nocetti.

“Ciao Niccolò, il tuo sorriso resterà per sempre stampato nei nostri cuori” il messaggio di cordoglio rivolto alla famiglia dall’Asd Pontevalleceppi. Tutta la comunità locale si è stretta in queste ore drammatiche intorno alla famiglia Zucchini.