Morte di Frosio, Grifo ad Alessandria col lutto al braccio

Il ricordo della società biancorossa con cui ha giocato per 10 stagioni, conquistando la B e l'imbattibilità nell'anno del secondo posto in A

I Grifoni martedì ad Alessandria (ore 18.30) giocheranno con il lutto al braccio per ricordare Pierluigi Frosio, il capitano del Perugia dei Miracoli morto a 73 anni.

Frosio era ricoverato da tre settimana in ospedale a Monza. Profonda la commozione dei tifosi del Perugia (con cui conquistò la Serie B e il secondo posto in A, nell’anno dell’imbattibilità). Anche a Monza (squadra con cui, da allenatore, ha conquistato la B e una Coppa Italia di C) lo ricordano con grande affetto.

Ma è a Perugia (maglia indossata in 232 partite, di cui 174 in A, in 10 stagioni) che Frosio ha vissuto l’apice della sua carriera di calciatore. Del Perugia di Castagner, oltre che capitano, Frosio è stato anche un simbolo, dentro e fuori dal campo.

“Ciao Lord Piero!” il messaggio del presidente Santopadre e dell’AC Perugia nell’esprimere cordoglio alla famiglia Frosio.