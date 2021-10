Morì investito sulle strisce, 40enne denunciato per omicidio stradale

Accusato di omicidio stradale il 40enne che il 24 settembre investì e uccise l'80enne Eusebio Cutini mentre attraversava sulle strisce pedonali

Era stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali e per lui non c’era stato purtroppo nulla da fare. Ora i carabinieri hanno denunciato a piede libero per omicidio stradale l’investitore, un 40enne.

L’incidente era avvenuto il 24 settembre a Gualdo Cattaneo, lungo la strada del Puglia in località Bivio Cerquiglino. A perdere la vita l’80enne Eusebio Cutini: stava infatti attraversando la strada sulle strisce pedonali quando era stato investito da un veicolo. A condurlo, un 40enne residente in provincia di Grosseto. Nonostante i soccorsi tempestivi, per l’anziano non c’era stato nulla da fare.

All’esito delle indagini, i carabinieri della Compagnia di Todi – guidati dal maggiore Luigi Salvati Tanagro – hanno denunciato a piede libero appunto il 40enne per l’accusa di omicidio stradale. Secondo i rilievi l’auto da lui guidata andava a forte velocità e dunque non avrebbe fatto in tempo a vedere l’anziano.