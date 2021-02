Montironi candidato sindaco: "Non rassegniamoci alla fine di Nocera"

Presentazione ufficiale del progetto del medico da poco in pensione

Massimo Montironi ha ufficializzato la sua discesa in campo in una conferenza stampa trasmessa su Live Nocera. Sarà candidato a sindaco di Nocera Umbra per le amministrative della prossima primavera, che dovranno scegliere il successore di Giovanni Bontempi alla carica di primo cittadino. Il suo è il primo nome in corsa in quella che si annuncia essere una impegnativa campagna elettorale, che potrebbe essere prolungata, se le elezioni dovessero slittare a causa del Covid.

Le parole d’ordine

Turismo e salute sono le parole d’ordine che ha usato Montironi nel parlare del proprio programma elettorale, che ha intenzione di costruire da qui in avanti, con interlocuzioni che vedano protagonisti i cittadini.

Il comitato ‘Scegliamo Nocera’

Dietro a Montironi il comitato ‘Scegliamo Nocera‘: “Da molti mesi, con l’avvicinarsi della scadenza elettorale nel nostro Comune, come cittadini ci siamo interrogati su quale potesse essere la soluzione migliore per rompere la catena che imprigiona Nocera e la trascina in una inesorabile decadenza testimoniata da inerzia economica, rassegnazione sociale, spopolamento“, scrivono i membri del gruppo che sostiene Montironi.

“25 anni di contrapposizioni”

“In questi ultimi 25 anni, monopolizzati da comportamenti politici ancorati alla mera contrapposizione ideologica, e non solo, non sono stati affrontati seriamente, con le necessarie competenze, i problemi strutturali che affliggono e depauperano l’economia nocerina portandola ai livelli dei primi anni 60. Gravi crisi aziendali, perdita di posti di lavoro, caduta del reddito sono le cause del ritorno di quella emigrazione di energie e competenze giovanili verso altre realtà più dinamiche che in quel periodo hanno quasi dimezzato la popolazione residente“.

“Solo mero assistenzialismo contro i problemi”

Per il comitato di Montironi, “risposte limitate, a tutti i livelli istituzionali, al mero assistenzialismo appiattito sull’emergenza e al modello di ricostruzione post sisma rivolto agli edifici senza pensare a tutto il resto: imprese, artigianato, commercio, turismo, cultura, innovazione, tanto che ora non sappiamo che farne di tutte queste case rimesse a posto. O si cambia il sistema amministrativo, o dobbiamo rassegnarci alla fine di una città e di un intero territorio comunale per il quale abbiamo sognato bellezza, prosperità e benessere“.

“Facciamo nostro l’appello di Mattarella”

“Vogliamo fare nostro l’appello che il presidente della Repubblica ha rivolto a tutte le forze politiche per risolvere la crisi di governo, invitandole a fare un passo avanti per il bene dell’Italia. Cari concittadini, permetteteci di rivolgere lo stesso appello con umiltà e modestia a tutti voi ed alle forze politiche e sociali della città: facciamo anche noi, tutti insieme, un passo avanti. Rinunciamo, almeno in questo periodo di crisi e di pandemia, che mortifica la nostra salute e la nostra vita, agli egoismi di parte, alle simpatie o antipatie personali per far fronte comune al nemico che assedia le nostre mura civiche. Caduta dell’economia, erosione del reddito, fuga dei giovani, crescita della povertà, della quale c’eravamo dimenticati almeno qui, pandemia dilagante, questi sono i nostri veri nemici, non chi si colloca destra o a sinistra dello schieramento politico“.

“Un candidato oltre gli schieramenti”

“Ecco perché allora, alla domanda che c’eravamo posti sul che fare, nasce la proposta di cambiare la sostanza politica, contare sulle persone piuttosto che sui simboli, unire e non dividere, candidare chi può fare veramente la differenza. Abbiamo chiesto al dottor Massimo Montironi ,che per 40 anni ha vegliato sulla nostra salute fisica, fortunatamente con successo, di fare un ulteriore sacrificio per la sua città accettando la candidatura a sindaco di Nocera Umbra per le prossime elezioni. Nasce così il comitato elettorale per Massimo Montironi sindaco, un candidato oltre gli schieramenti, una brava persona, un professionista stimato“.