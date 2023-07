Monteleone si abbellisce con il concorso “Ruscio fiorito e dintorni”

Iniziativa sorella legata a “Ruscio Fiorito” sarà lo scambio di semi e bulbi in un appuntamento, replicabile poi ogni anno, previsto per ottobre

Non solo la frazione di Ruscio, ma anche tutto il territorio comunale di Monteleone di Spoleto pronto ad abbellirsi grazie al concorso “Ruscio fiorito e dintorni”. L’inziativa, alla seconda edizione, è promossa dall’attiva Pro Ruscio che però ha pensato di coinvolgere tutto il territorio monteleonese.

Tre le categorie di concorso:

Terrazzi, Balconi, Finestre e Davanzali;

Ingressi e Recinzioni;

Angoli e Spazi del paese

L’associazione spiega che le adesioni potranno essere raccolte fino al 31 luglio 2023, mentre i sopralluoghi per la valutazione si terranno dal primo al 14 agosto.

“L’attaccamento al nostro territorio – spiegano dalla Pro Ruscio – è tale che abbiamo voluto estendere il concorso anche al borgo di Monteleone e alle sue frazioni. Tutti possono partecipare seguendo le modalità di iscrizione e regolamento scaricabili dal sito.

Il tema del concorso è libero con l’utilizzo di qualsiasi pianta ornamentale, aromatica o di altra specie, con preferenza per quelle fiorite. Il nostro suggerimento è di scegliere, per quanto possibile, tra le colture amiche delle api e delle farfalle (una piccola ricerca su internet può aiutare) in modo da avere un paese oltre che bello anche “area protetta”. Sarà il nostro contributo alla biodiversità.

Iniziativa sorella legata a “Ruscio Fiorito” sarà lo scambio di semi e bulbi in un appuntamento, replicabile poi ogni anno, previsto per ottobre, a data da destinarsi, per assicurare le colture future ed accrescere ulteriormente lo spirito di comunità. Iniziate a preparare le vostre talee e i vostri semini e donate!

La proclamazione e premiazione dei vincitori, suddivisi per le 3 categorie di concorso, avverrà la domenica della Festa della Madonna Addolorata o eventualmente entro Settembre 2023. Sono previsti originali premi pittorici a tema floreale per i primi classificati di ogni categoria e una pergamena a tutti i partecipanti quale riconoscimento per l’amore verso l’ambiente e il proprio paese”.