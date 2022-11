Monteleone di Spoleto, il sindaco Angelini scrive al neo-Ministro Sangiuliano su vicenda BIGA - Tuttoggi

“…Le Auguro di poter svolgere con passione il mandato politico di questo fondamentale Ministero della nostra amata Italia – scrive nella missiva di Angelini -, la cultura è il pilastro fondamentale e motore di sviluppo della nostra economia fondata sulla costruzione dello spirito prima ancora che sulle cose materiali. Le scriverò presto per incontrarla e sottoporle un tema che riguarda un bene archeologico trafugato dall’Italia e che per il quale nei prossimi giorni si proietterà un documentario presso il museo di Villa Giulia. Le sto parlando della BIGA di Monteleone di Spoleto trafugata oltre oceano ed esposta al MET di NY. La sua personale cultura e sensibilità, il mestiere di giornalista che ha svolto, la sua attività di insegnante, sono tutte garanzie per portare avanti un ministero strategico al quale non farà mancare, ne sono sicura, la sua impronta”.