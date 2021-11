Montefalco, vandali al parco giochi dell'associazione "Un sorriso per te"

La vicesindaco Settimi: "Atto di cattiveria gratuita"

Vandali in azione al parco giochi per bambini donato dall’associazione “Un sorriso per te“, nata per ricordare Michela Ponti, giovane mamma di Montefalco, scomparsa nel 2014.

L’associazione “Un sorriso per te”

L’associazione, senza scopo di lucro, devolve tutti gli introiti alla promozione ed allo sviluppo di attività ed opere inerenti ai bambini stessi. Lunedì la brutta sorpresa. Scivoli imbrattati e giochi distrutti. “È meglio che non esprimo quello che penso…. Io non ho parole lo schifo dello schifo maleducati incivili solo questo c’ era a Montefalco per i nostri bimbi avete rovinato anche questo complimenti“, si legge nella pagina social dell’associazione.

“Pronti a rimboccarsi le maniche”

Dura condanna dalle Istituzioni, con il vicesindaco Daniela Settimi che ci va giù dura: “Non ci sono parole per esprimere il sentimento che si prova di fronte al risultato di atti vandalici di questo genere…la cattiveria gratuita di alcune persone, poco intelligenti, ha privato la nostra comunità di uno spazio per i bambini donato da un’associazione di Montefalco nel ricordo di una giovane mamma venuta a mancare…proprio per questo mi sento di denunciare con profonda rabbia questo accadimento. Sono pronta da cittadina a rimboccarmi le maniche e a far in modo che quel luogo ritorni ad essere fruibile. NON MOLLIAMO di fronte a questi episodi, ma dimostriamo di essere vera comunità e che siamo pronti a ricostruire per far capire che il bene comune appartiene a ciascuno di noi, anche a chi ha compiuto questi atti vandalici“.