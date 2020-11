“Montefalco – Spoleto Grand tour”: la serie web sul vino

Il Consorzio Tutela Vini Montefalco lancia sul web “Montefalco-Spoleto Grand Tour”, vero e proprio format tv incentrato sul territorio, i vini e le cantine.

Conduttore Antonio Boco

Conduttore d’eccezione sarà il giornalista e critico enogastronomico Antonio Boco, umbro doc, ideatore del palinsesto della serie, che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle cantine delle denominazioni di Montefalco e Spoleto, attraverso le immagini e i racconti dei protagonisti, dei territori, dei vigneti, dei vini e tutto quello che c’è di bello in questo meraviglioso territorio, con un registro leggero ma autorevole.

Un viaggio in 14 puntate

Il Consorzio manderà in onda quello che vuol essere un vero e proprio viaggio in 14 puntate(ciascuna della durata di 8/10 minuti), scoprendo le peculiarità delle diverse sottozone a bordo di un’auto ibrida, prestando, ancora una volta, particolare attenzione all’ambiente.

Visite nelle cantine

“Montefalco-Spoleto Grand Tour” si ispira nel suo titolo ai viaggi dei secoli scorsi che avevano come destinazione soprattutto l‘Italia, da cui si è coniato il termine che ha dato vita al moderno significato di “turismo”, inteso come viaggio finalizzato alla conoscenza del nuovo e allo scambio di opinioni sull’esperienza vissuta. A questo si aggiunge la precisa volontà, in un momento storico così particolare, di visitare con facilità le cantine, che così facendo si presentano agli appassionati tramite il web e in una formula innovativa.

Si parte sabato 7 novembre

La serie andrà in onda a partire da novembre sui canali social del Consorzio (Facebook, Instagram, Twitter e YouTube) nonché su altri canali in via di definizione. Si comincerà sabato 7 novembre (ore 12) con il lancio della sigla che accompagnerà tutte le puntate in programma.