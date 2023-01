Montefalco, San Fortunato riqualifica Giardini San Filippo Neri

La cerimonia

Alla cerimonia di inaugurazione dei lavori: “Questo intervento fortemente voluto da me, da tutto il Direttivo e da tutti i nostri Soci assume un valore davvero importante non solo per il nostro quartiere, ma per tutta la città di Montefalco poiché viene riqualificata una parte del centro storico cittadino in cui erano ancora presenti una copertura in breccia e vari dislivelli” ha spiegato l’ing. Simone Tordoni, priore del Quartiere di San Fortunato. “Siamo molto orgogliosi di poter contribuire al bene non solo dei nostri associati, ma di tutta la città di Montefalco con un’opera che implica, per un’associazione come la nostra, un sforzo economico davvero consistente. Ringrazio ad uno a uno tutti i membri dell’attuale Direttivo, i Direttivi precedenti, i nostri Soci e volontari che nel corso di questi anni hanno lavorato alacremente con passione immensa e hanno permesso tutto ciò.”