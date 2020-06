“Montefalco ristorante a cielo aperto”: in 700 nella capitale del Sagrantino

Una ripartenza in grande stile per Montefalco ed in generale per il territorio del Sagrantino. Successo per “Montefalco, ristorante a cielo aperto”, giornata in cui il borgo “ringhiera dell’Umbria”, tra i più belli d’Italia, in occasione della Festa della Repubblica ha aperto le sue porte ai turisti per una giornata simbolicamente dedicata alla ripresa delle attività ricettive di un territorio ricco di storia, eccellenze, qualità declinate nell’agroalimentare, con particolare riferimento alla vitivinicoltura, in una delle regioni più sicure del Paese. Oltre 700 i partecipanti provenienti da tutta l’Umbria che hanno deciso di pranzare presso i quindici ristoranti aderenti all’iniziativa promossa dal Consorzio Tutela Vini Montefalco e da La Strada del Sagrantino, in collaborazione con il Comune di Montefalco. Il suggestivo centro storico di Montefalco si è trasformato per l’occasione in un ristorante all’aperto per accogliere le centinaia di turisti che hanno deciso di trascorrere la giornata in piena sicurezza, degustando una delle enogastronomie più pregiate del mondo.

Sold out per la capitale del Sagrantino

Il successo è stato confermato dal sold out di tutti i posti (circa 700) messi a disposizione dai ristoranti che hanno aderito all’evento. Un appuntamento che si è svolto in un clima di grande serenità e nel pieno rispetto di quelle che sono le norme oggi vigenti in termini di sicurezza e di distanziamento sociale. Le persone giunte a Montefalco hanno superato quota mille, se si considera che ai settecento coperti messi a disposizione dai ristoranti, tante altre persone hanno raggiunto Montefalco anche per una passeggiata pomeridiana, alla scoperta delle bellezze di un centro storico unico per fascino e bellezza. Soddisfatti gli organizzatori per l’esito dell’iniziativa che simbolicamente ha rappresentato la ripartenza dell’enoturismo e in generale dell’Umbria, tra le regioni più sicure d’Italia.

Il video di Montefalco

Per l’occasione è stato realizzato dal Consorzio Tutela Vini Montefalco un video con l’intento di valorizzare e promuovere lo stile di vita montefalchese e in generale dell’area del Sagrantino e l’enogastronomia di altissima qualità, simbolo di buon vivere e di identità da preservare. Un altro tassello di una campagna di promozione messa in campo già durante il lockdown e che continua ancora oggi, nella convinzione che l’unità di intenti e di forze può essere l’arma più idonea per rilanciare un territorio, tra i più belli d’Italia e tra i più rinomati nel mondo per qualità della cucina e pregio dei suoi vini. Le cantine del Consorzio Tutela Vini Montefalco e della Strada del Sagrantino sono dunque pronte ad accogliere i visitatori per vivere un’esperienza unica ed autentica alla scoperta dei vini della del Montefalco Sagrantino DOCG e Spoleto DOC.