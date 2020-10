Montefalco, parla Titta: "Valutiamo la strada del riequilibrio" - Tuttoggi

Un mese in più, e ora che c’è un respiro temporale più certo, il sindaco Luigi Titta riprende a pianificare il futuro. “Entro due giorni capiremo come procedere e avvieremo la redazione di un piano pluriennale di riequilibrio – dice – cogliendo le opportunità arrivate con questo differimento“. L’idea è vagliare fino all’ultimo dunque la strada del predissesto, prima di andare sul dissesto. E Titta vuole anche sfruttare il supporto dell’opposizione: “Ci hanno chiesto di evitare il commissariamento, sarei pazzo se non prendessi in considerazione il loro supporto“. Di nuovo al lavoro, dunque per capire come colmare il buco di bilancio e ripartire.

Un mese in più per il bilancio

Si riavvolge il nastro, dunque, e si torna ad un mese fa. Con la strada del bilancio ordinario ormai scartata. E con la proroga, arrivata ieri in tarda serata, a rianimare i volti e gli animi della maggioranza di governo, ieri in conclave prima di capire di dover gettare la spugna.