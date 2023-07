Montefalco, serata in onore di Giorgione a Sant'Agostino

Spettacolo e show cooking del celebre chef

Serata in onore di Giorgione a Montefalco. Voce grossa, sorriso sempre stampato sul volto e sguardo sornione. Questo è Giorgione, di nascita Giorgio Barchiesi, romano con degli studi di veterinaria alle spalle e un curriculum da chef di altissimo profilo. Nel suo orto coltiva di tutto, alleva animali di ogni tipo e cucina come si deve.

Show cooking

In suo onore il 26 luglio si terrà dalle ore 20.30 una cena a Montefalco, presso il Chiostro di Sant’Agostino, organizzata dalla Pro Loco di Montefalco, Giorgione sarà ospite e intratterrà il pubblico con un suo show cooking durante il quale cucinerà i “maltagliati alla Giorgione”. I partecipanti potranno interagire con il cuoco, conoscere da vicino le ricette della tradizione rustica montefalchese, gli ingredienti e i dettagli sulla preparazione dei piatti, il tutto in un’atmosfera divertente e vivace. Un’occasione per conoscere la storia della gastronomia locale umbra e assaporare i prodotti tipici delle migliori aziende del territorio di Montefalco. Le ricette dei piatti che compongono il menù sono infatti tratte dal libro “La cucina della tradizione rustica montefalchese tra riti, usanze e memorie del passato” del prof. Luigi Gambacurta. Per informazioni e prenotazioni chiamare la Pro Loco di Montefalco: 3490928521 o nel link: https://www.prolocomontefalco.it/negozio.