Ministro Santanchè a Terni per un incontro dal titolo "Se cresce Terni cresce l'Umbria" - Tuttoggi

Il ministro del Turismo Daniela Santanchè sarà a Terni, mercoledì 14 dicembre, per “Se cresce Terni cresce l’Umbria”, un incontro che consentirà agli amministratori pubblici e agli operatori del settore turistico di confrontarsi direttamente con il Ministero e con l’Enit.

“La presenza a Terni del ministro – dichiara Elena Proietti, assessore al Turismo del Comune di Terni – rappresenta un’occasione molto importante per confrontarci sulle strategie e sulle opportunità di sviluppo in questo settore, importantissimo per il nostro territorio”.