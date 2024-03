Minaccia il personale del pronto soccorso di Foligno e danneggia una porta, denunciato - Tuttoggi.info

Aggressione ai danni del personale del triage del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Battista, polizia denuncia 64enne

E’ stato denunciato a piede libero per l’ipotesi di reato di minaccia dalla polizia di Foligno un 64enne che avrebbe minacciato ed aggredito il personale del pronto soccorso del San Giovanni Battista. L’episodio è avvenuto il 3 marzo scorso: secondo quanto ricostruito, il 64enne si è presentato al pronto soccorso pretendendo dagli infermieri in servizio nel triage la somministrazione di un antinfiammatorio. Al diniego degli operatori, l’uomo sarebbe andato in escandescenza, minacciandoli.

Nonostante i tentativi del personale sanitario di riportarlo alla calma, l’uomo avrebbe proseguito con la propria condotta, danneggiando una porta e allontanandosi. Sul posto sono poi intervenuti gli agenti del Commissariato che, dopo aver acquisito i dati identificativi del 64enne, lo hanno deferito all’autorità giudiziaria per il reato di minaccia.