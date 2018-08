Milcar srl concessionario Suzuki, tra i leader italiani del mercato on line dell’auto

Continua ad essere il web il canale preferito nell’acquisto dell’auto. Da un lato un comparto, quello delle auto, che ha visto archiviare il 2017 con il segno positivo (+7,9% di auto nuove e +4,7% di auto usate) e che si stima valga l’11% del Pil del Paese; dall’altro un utente sempre più digitale, che passa oltre tre ore al giorno su internet, e che pone quindi il web al centro del suo processo decisionale.

Sono passati oltre trent’anni da quando l’Italia si è collegata per la prima volta a Internet, trasformando radicalmente molti settori, come l’automotive. Il web è diventato, così, non solo un importante canale per l’acquisto di un’auto, ma anche uno strumento utile per la vendita.

I portali sono il punto di partenza da cui l’utente inizia la propria ricerca dell’auto. Inoltre, resta alta la soddisfazione di chi cerca informazioni on-line.

Quasi un terzo degli utenti (29%) inizia dai siti di annunci auto, mentre il 26% va dal concessionario e, in misura minore, si affida al passaparola (13%).

Tra i leader di settore c’è Milcar Srl concessionario Suzuki che nasce da una solida tradizione familiare e una grande passione per i motori del titolare, sina dal 1969 quando viene inaugurata la Milcar Srl concessionario Suzuki a Varese, forte di un marchio prestigioso a livello mondiale.

Milcar è un’azienda che ha saputo adeguarsi alla nuove proposte di mercato offrendo prodotti al top della gamma e consigliando nelle scelte migliori i suoi clienti.

“Il nostro team, formato da giovani professionisti orientati alla soddisfazione del cliente, saprà presentarvi la vasta gamma di auto nuove, auto usate, veicoli commerciali, suv, supercar, auto aziendali, auto a km zero, consigliando quello più indicato alle vostre esigenze lavorative e per il vostro tempo libero”.

Stando alle statistiche pubblicate sul sito ufficiale della ditta, sono 829 i clienti felici; 2491 le auto usate; 790 gli anni di esperienze e 555 i marchi.

Si potranno cercare auto usate, scoprendo un usato selezionato di altissima qualità e sarà anche possibile vendere la propria auto contattando esperti per una valutazione della vettura.

Nel Mondo Milcar si ha disposizione un’officina riparazione, il servizio revisione, il cambio gomme e l’assistenza stradale.

