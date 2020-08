Michele Bravi e Mika celebrano Mango con la cover di "Bella d'estate" - Tuttoggi

E’ uscito questa notte su tutte le piattaforme di streaming e download il nuovo singolo di Michele Bravi, per la prima volta in coppia con il poliedrico Mika.

Michele Bravi e Mika rievocano Mango

Da questa inedita collaborazione è nata la cover di Bella d’Estate, canzone che Mango portò al successo nel 1987 (fu tra i singoli più venduti di quell’anno), “con una rilettura rispettosa ma in chiave contemporanea” sottolinea l’artista libanese.

Michele Bravi “Un onore”

“Sono affascinato dall’attenzione che ha avuto Mika nel voler riscoprire e ripresentare al pubblico un gioiello raro della nostra musica. – ha detto Michele Bravi – È un onore per me poter condividere insieme alla sua professionalità lo spazio di questa canzone, che insieme celebra l’incontro tra diverse creatività e il patrimonio musicale italiano.

Mika “Felice di ritrovare Michele”

“Ho riscoperto Bella d’estate e spontaneamente, senza pianificazione, mi è venuta l’idea di cantarla. – racconta Mika – È una cover nata per amore della canzone stessa, per amore di Mango, ma anche di Lucio Dalla, che ha scritto il testo e di cui sono un grande ammiratore. Mentre eravamo in studio il produttore Katoo mi ha proposto di trasformarla in un duetto e abbiamo pensato di coinvolgere Michele Bravi, con cui lui lavora da tempo, e con entusiasmo è arrivata la sua adesione. Sono stato molto felice di ritrovarlo!”.

Mika aveva infatti conosciuto il cantante tifernate nel 2013 a X-Factor (quando Michele conquistò quell’edizione) e lo aveva avuto anche come ospite nel suo programma in prima serata su Raidue “Stasera Casa Mika”.

Michele, continua “risalita” dal periodo nero

Michele Bravi, dunque, continua la sua “risalita” personale e lavorativa dopo il periodo nero che lo ha portato lontano dalle scene nel 2018, quando è stato coinvolto in prima persona in un tragico tragico incidente, per il quale ha patteggiato 1 anno e 6 per omicidio stradale. Ora il 24enne di Città di Castello sembra aver ripreso in mano la sua vita, soprattutto dopo l’invito di Maria de Filippi a tornare in tv nello speciale di Amici, in cui si è addirittura classificato secondo dietro Irama.

I prossimi impegni del tifernate

Michele e Mika, in attesa di salire in vetta alle classifiche, saranno di nuovo insieme sul palco dei Seat Music Awards, in onda su Rai 1 il prossimo 5 settembre dall’arena di Verona, per cantare proprio Bella d’estate. Il tifernate nei prossimi mesi pubblicherà anche il suo nuovo concept album “La geografia del buio”, che contiene il fortunato brano uscito in anteprima a maggio “La vita breve dei coriandoli”.