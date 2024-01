Meteo weekend, sabato stabile e cieli soleggiati | Foschie e nebbie al primo mattino - Tuttoggi.info

Domenica, tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli soleggiati. Nessuna variazione prevista

Umbria

Sabato: Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli per lo più soleggiati, ma anche locali foschie, banchi di nebbia o addensamenti bassi al primo mattino. Tempo stabile anche in serata e in nottata ma con prevalenza di cieli sereni.

Domenica: Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli soleggiati. Nessuna variazione prevista in serata e in nottata.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni ma anche nebbie e nubi basse su coste e pianure. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati con solo locali addensamenti in Pianura Padana. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto ma nuovamente con nebbie, foschie e nubi basse su coste e pianure.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino al Centro con nuvolosità bassa sulle coste adriatiche e foschie o banche di nebbia nelle zone interne. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli per lo più soleggiati. In serata e nella notte non sono attese variazioni, con stabilità diffusa e prevalenza di cieli sereni, locali addensamenti bassi sulle coste adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, disturbi nuvolosi anche bassi e compatti sulle Isole Maggiori e lungo i settori adriatici. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con nuvolosità e schiarite. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di stabilità con cieli sereni e locali addensamenti bassi su Sardegna e Basilicata.

Temperature minime stazionarie su tutta l’Italia, massime in rialzo al Centro-Nord e stabili o in lieve calo al Sud e sulle Isole Maggiori.

