Meteo weekend, sabato stabile con cieli sereni o poco nuvolosi - Tuttoggi.info

Umbria

Sabato. Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare solo qualche isolato acquazzone pomeridiano sui rilievi. Ampi spazi di sereno anche in serata e nottata.

Domenica. Al mattino e al pomeriggio condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali fenomeni sulle Alpi centrali. Al pomeriggio locali temporali in sviluppo sui rilievi, asciutto altrove con ampie schiarite. In serata e nottata tempo in miglioramento con cieli nuovamente sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli soleggiati su tutti i settori. Al pomeriggio possibili acquazzoni o temporali sui rilievi interni, variabilità asciutta altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con maggiori schiarite ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo sui settori interni con isolati fenomeni attesi in Molise.. In serata e nottata si tornano condizioni con assenza prevalente di nuvolosità.

