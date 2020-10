Meteo weekend, sabato instabile con piogge sparse - Tuttoggi

Umbria

Sabato.Tempo generalmente instabile nel corso della giornata con piogge diffuse su tutto il territorio sia al mattino sia poi al pomeriggio; fenomeni in generale esaurimento nel corso della serata.

Domenica.Condizioni di tempo stabile nella giornata con nuvolosità irregolare al mattino su tutti i settori, maggiori aperture al pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e il tempo sarà asciutto.

Italia

AL NORD



Nuvolosità compatta su tutti i settori, con piogge diffuse al nord-est, schiarite sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio ancora precipitazioni sui medesimi settori, nubi irregolari altrove. In serata ed in nottata lieve miglioramento, con nuvolosità persistente.



AL CENTRO



Maltempo su tutte le regioni centrali con piogge di debole intensità, più asciutto sui versanti Adriatici. Al pomeriggio piogge in estensione verso est, ampie schiarite sulle regioni Tirreniche. Migliora gradualmente in serata, con residui piovaschi tra Marche e Abruzzo.



AL SUD E SULLE ISOLE



Nubi irregolari al mattino sulle regioni del sud Italia. Al pomeriggio piovaschi in avvicinamento dai settori settentrionali su Campania, Molise e Puglia, sereno sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con ancora precipitazioni sui medesimi settori, altrove nuvolosità irregolare.



Temperature minime in aumento al sud ed in calo al nord, massime in aumento al nord, stazionarie altrove

