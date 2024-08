Meteo weekend, sabato cieli sereni o poco nuvolosi | Instabile nel pomeriggio - Tuttoggi.info

Umbria

Sabato. Condizioni di tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi. Migliora ovunque entro la serata.

Domenica. Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità di acquazzoni e temporali specie sui rilievi. Più asciutto in serata e nottata ma con nuvolosità in transito.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino piogge sparse tra Liguria ed Emilia Romagna, sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Instabilità in aumento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali sui settori alpini e prealpini, con locali sconfinamenti anche verso le pianure adiacenti. Tempo in miglioramento dalla serata ma con ancora fenomeni residui al Nord-Est.

AL CENTRO

Al mattino locali piogge tra Toscana, Umbria e Marche, asciutto con cieli poco nuvolosi altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali soprattutto sulle zone interne e settori adriatici. Tempo di nuovo in miglioramento dalla serata salvo residui fenomeni tra Marche e Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali in sviluppo nelle zone interne, più asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Migliora in serata ma con ancora nuvolosità irregolare in transito, ampie schiarite sulle Isole Maggiori.

Temperature minime stabili o in lieve rialzo e massime in lieve diminuzione da Nord a Sud.

