Meteo Weekend, sabato asciutto ma con nuvolosità irregolare mattina e pomeriggio - Tuttoggi.info

Umbria

Sabato. Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione con nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata ma sempre con nuvolosità a tratti anche compatta.

Domenica. Tempo stabile al mattino ma con nuvolosità irregolare in transito. Instabilità in aumento nel pomeriggio con piogge e acquazzoni sparsi, neve oltre i 1700 metri sui rilievi. Ampi spazi di sereno dalla serata.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza poco nuvolosi, con maggiori addensamenti sulla Liguria. Al pomeriggio locale instabilità sui settori alpini e prealpini, con neve sulle Alpi oltre i 1700-2000 metri; sereno lungo la Pianura Padana. In serata e in nottata non sono previste variazioni di rilievo con fenomeni insistenti sul nord-est; neve in calo sulle Alpi fin verso i 700-800 metri.

AL CENTRO

Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con molte nubi lungo i versanti Tirrenici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi; addensamenti bassi attesi sui settori tirrenici e Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata ancora tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite.

Temperature minime stabili o in calo al centro-sud, ed in rialzo al nord; massime in rialzo al centro-sud, stabili o in calo al nord.

