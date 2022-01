Meteo weekend, sabato ampi spazi di sereno - Tuttoggi

Domenica stabile e condizioni di tempo confermate anche nelle ore serali con nuvolosità in progressivo aumento. Temperatura in diminuzione

Umbria

Sabato. Ampi spazi di sereno in mattinata e poi anche nel corso delle ore pomeridiane su tutto il territorio. In serata i cieli saranno generalmente sereni o poco nuvolosi su tutti i settori con tempo stabile.

Domenica. Nubi basse nelle ore diurne sui settori settentrionali della regione, ampi spazi di sereno altrove; condizioni di tempo stabile nelle ore serali con nuvolosità in progressivo aumento.

Italia

AL NORD

Al mattino tempo stabile ma con nebbie e nubi basse in Pianura Padana e qualche nube al Nord-Est, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio tempo ancora asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nubi basse specie su Liguria e coste adriatiche e nebbie in Pianura Padana.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto su tutte le regioni regioni con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nubi basse in arrivo su Toscana e Umbria.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con sole prevalente su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in generale diminuzione, salvo un rialzo sulle coste Adriatiche; massime stazionarie o in calo.

