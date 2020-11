Meteo weekend, bel tempo sabato e stabile-poco nuvoloso domenica - Tuttoggi

Il tempo sarà stabile anche in serata con cieli sereni su tutti i settori sia nella giornata di sabato che in quella di domenica

Umbria

Sabato.Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente su gran parte della regione sia al mattino sia poi al pomeriggio; il tempo sarà stabile anche in serata con cieli sereni su tutti i settori.

Domenica. Tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare nelle ore mattutine e poi anche al pomeriggio; in serata si confermano le condizioni di stabilità con cieli poco nuvolosi su tutti i settori.

Italia

AL NORD



Tempo stabile con ampi spazi di sereno sulle regioni settentrionali; possibili foschie o nebbie sulla Pianura Padana. Al pomeriggio ed in serata previsto un aumento della nuvolosità dai settori occidentali, con possibili pioviggini nella notte fra Piemonte e Liguria.



AL CENTRO



Giornata del tutto soleggiata sulle regioni centrali. Al mattino ed al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutte le zone. In serata è atteso un incremento della copertura nuvolosa sulla Toscana, ma senza fenomeni associati.



AL SUD E SULLE ISOLE



Meridione abbracciato dal tempo stabile, con nuvolosità irregolare al mattino fra Isole Maggiori, Puglia e Campania. Nel pomeriggio non si verificheranno variazioni di rilievo. In serata ancora cieli sereni su tutti i settori, poco nuvolosi sulla Sardegna.



Temperature in lieve calo nei valori minimi, generalmente stazionarie nei valori massimi

