Meteo, lunedì torna la pioggia al Centro e al Nord - Tuttoggi

Inizio di settimana bagnato dalle piogge al Centro-Nord. Tempo stabile al Sud.

AL NORD

Molte nuvole in transito sulle regioni settentrionali per gran parte della giornata con locali piogge che tra mattino e pomeriggio potranno bagnare Liguria, Lombardia, alto Piemonte e Friuli. Deboli pioviggini diffuse anche nelle ore serali con neve oltre i 2000 metri.

AL CENTRO

Tempo per lo più stabile sul Centro Italia con nuvolosità irregolare alternata ad ampie schiarite per gran parte della giornata. Addensamenti più compatti sull’alta Toscana ove tra pomeriggio e sera non si escludono deboli piogge.

AL SUD

Giornata all’insegna del tempo asciutto al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio su tutte le regioni. Nessuna variazione anche nelle ore serali con tempo stabile e cieli sereni.

Temperature minime in generale aumento, massime stabili o in lieve calo al Nord.