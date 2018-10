Meteo, le previsioni per il 1 novembre | Maltempo in Umbria

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Umbria

Maltempo intenso al mattino e al pomeriggio su tutta la regione con acquazzoni e temporali che localmente potrebbero assumere carattere di nubifragio. Fenomeni in attenuazione nella serata mentre in nottata torna a peggiorare con precipitazioni localmente intense.

Nazionale

Giornata caratterizzata dal tempo instabile sulle regioni settentrionali, con maltempo diffuso al mattino e fenomeni poi sui settori centro orientali al pomeriggio localmente anche intensi. In serata e in nottata precipitazioni in esaurimento. Neve sulle Alpi anche abbondante oltre i 1600 metri. Maltempo al Centro con acquazzoni e temporali anche intensi specie sul Tirreno nelle ore diurne e poi nuovamente dalla nottata. Piogge sparse anche sull’Adriatico con poi una breve parentesi più asciutta in serata su tutte le regioni. Acquazzoni e temporali al Sud Italia soprattutto sui settori Peninsulari e sulla Sicilia sia nelle ore diurne che in quelle serali. I fenomeni più intensi sono attesi sulla Sicilia e sul Tirreno, più asciutto in Sardegna salvo un peggioramento dalla sera.

Temperature minime in aumento su tutta Italia, massime in calo specie al Nord Est e al Centro.

www.centrometeoitaliano.it

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa