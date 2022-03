Meteo 3 marzo, tempo stabile ma nuvoloso - Tuttoggi

Le previsioni del tempo in Umbria e in Italia per la giornata di domani, giovedì 3 marzo 2022, a cura di Centrometeoitaliano.it

Umbria

Condizioni di tempo stabile nella giornata con molte nubi anche compatte al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; in serata il tempo si manterrà prevalentemente asciutto, peggiora in nottata.

Italia

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare sull’Emilia Romagna, deboli piogge solo sulla Liguria; ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora isolate precipitazioni sulla Liguria di levante. In serata attese piogge su Emilia Romagna e Liguria; neve sulle Alpi orientali dai 1000 metri, variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo del tutto asciutto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, eccetto locali pioviggini sulle coste della Toscana. In serata ancora tempo stabile con cieli a tratti nuvolosi; peggiora nella notte con precipitazioni su Marche, Umbria e Toscana e neve in Appennino oltre i 900 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con deboli piogge solo sulla Sardegna. Al pomeriggio persistono i fenomeni sui medesimi settori, nessuna variazione prevista altrove. In serata ancora cieli coperti su tutti i settori, con precipitazioni attese su coste di Campania e Sicilia, migliora sulla Sardegna.

Temperature minime e massime stabili o in aumento su tutti i settori.

