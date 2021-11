Meteo 23 novembre, tempo prevalentemente stabile - Tuttoggi

Le previsioni del tempo in Umbria e in Italia per la giornata di domani, 23 novembre 2021, a cura di Centrometeoitaliano.it

Umbria

Condizioni di tempo stabile nella giornata con cieli irregolarmente nuvolosi sia in mattinata sia poi nelle ore pomeridiane, locali piogge in Appennino; in serata il tempo non subirà variazioni.

Italia

AL NORD

Residue precipitazioni al mattino su Liguria, Piemonte e rilievi dell’Emilia Romagna; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio tempo asciutto con cieli sereni sulle regioni del nord-est e maggiori addensamenti altrove; in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Neve fin verso i 1300-1200 metri.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità compatta su Lazio, Abruzzo e Marche con qualche pioggia associata, asciutto altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, ancora con tempo instabile sui medesimi settori. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sull’Abruzzo, asciutto altrove con cieli coperti.

AL SUD E SULLE ISOLE

Maltempo sulle regioni peninsulari al mattino; sereno o poco nuvoloso sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio attese locali precipitazioni anche sulle coste settentrionali di Sicilia e Sardegna, possibili nubifragi tra Campania e Calabria. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con tempo più asciutto sulle Isole Maggiori.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo da nord a sud.

www.centrometeoitaliano.it

https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos