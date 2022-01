Messaggio in bottiglia spopola sui social: la piccola Viola diventa virale - Tuttoggi

A trovarlo il signor Luigi Luccioli che lo ha condiviso in uno dei gruppi fb; i ringraziamenti della mamma dell'autrice

Un messaggio in bottiglia che spopola sul web e porta a dei ringraziamenti per la gentilezza di chi ha raccolto quella bottiglia e ha condiviso il contenuto sui social. La storia viene raccontata in segnalazioni Foligno, uno dei gruppi social più attivi. La piccola Viola ha infilato un messaggio in bottiglia sul fiume Topino, che è stato ritrovato da Luigi Luccioli, che ha pubblicato due foto del contenuto e in breve messaggio, donando anche un piccolo presente alla bimba.

Un gesto non scontato e che ha attirato i ringraziamenti della mamma di Viola: “Mia figlia, gettando la bottiglia nel fiume, mi ha chiesto se qualcuno potesse mai risponderle. Razionalmente avrei avuto l’istinto di non illuderla, ma ho preferito lasciarla sognare e non smorzare il suo entusiasmo. Beh, devo dire che siamo stati ampiamente ripagati in maniera del tutto inattesa! È un momento pesante per molti di noi, ma continuiamo a coltivare bellezza e la bellezza ci tornerà indietro“.

“Ciao piccola Viola, ho trovato il tuo messaggio sulle sponde del Topino! La mia risposta è: sei davvero una piccola artista“, il messaggio con cui il signor Luigi ha pubblicato due foto del contenuto della bottiglia, in cui si legge tra l’altro: “Mi chiamo Viola, sono una piccola artista, vorrei una risposta“.

Oltre a pubblicare il messaggio in bottiglia e la sua reazione sui social, Luccioli ha lasciato anche un pensiero nella bacheca dei guanti smarriti, entrambi gesti che hanno reso molto felice la bimba. Il messaggio ha ottenuto centinaia di like e decine di commenti, e il ringraziamento come detto non tarda ad arrivare, tramite Laura Pierlugi, la mamma di Viola: “Vorrei ringraziare pubblicamente il sig. Luigi Luccioli che ieri ha avuto la splendida idea di ‘pescare’ ed aprire la bottiglia di vetro che mia figlia Viola aveva affidato alle acque del fiume, sperando che qualcuno leggesse il suo messaggio. Il gentilissimo signore è andato oltre, volendo lasciare a mia figlia un dono, appeso alla bacheca dei guanti smarriti“.

“Non vi dico la gioia e la commozione di Viola – continua il messaggio – in un momento per lei tutt’altro che semplice! Ringrazio anche tutta la comunità folignate che ha speso per lei e per noi genitori delle parole meravigliose. Naturalmente non immaginavamo una simile risonanza per un gesto così semplice e spontaneo compiuto da una bambina che sta iniziando a muovere i primi passi nel mondo della scrittura. Io mi occupo di lei e della sorellina a tempo pieno, a casa nostra non esiste tv e viviamo sommersi di libri e di magia. Sono contenta che le bimbe respirino questo clima e che riescano a dar voce a tutte le loro emozioni: sono convinta che mantenere questo sguardo fiabesco sul mondo sia l’unica arma che ci consente di salvarci, anche quando tutto sembra perduto”.