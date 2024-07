Mercato coperto, oscurati gli affreschi dei fasci littori - Tuttoggi.info

Oscurati gli affreschi dei fasci littori al mercato coperto di Perugia. Dopo le polemiche degli ultimi anni, si è dato infatti seguito a quanto annunciato

Oscurati gli affreschi dei fasci littori al mercato coperto di Perugia. Dopo le polemiche degli ultimi anni, si è dato infatti seguito a quanto annunciato. A darne notizia è stata la società Destinazione Cioccolato srl nelle ultime ore, anche se i fasci littori sono stati coperti un paio di settimane fa.

“A seguito della recente sottoscrizione della Convenzione per la Concessione trentennale del Mercato Coperto di Perugia a favore di Destinazione Cioccolato SRL S.B. ed in ottemperanza a quanto deliberato dalla Giunta Comunale di Perugia (Aprile 2022), – viene spiegato in una nota – si è provveduto, in data 24 Giugno alle Ore 12.00, all’oscuramento dei due affreschi presenti sulle pareti interne dell’edificio apponendo per ciascuno un telo di protezione removibile”.

L’intervento è stato eseguito dal signor Benito Alimberti, coadiuvato dal signor Natale Mondani, entrambi coordinati da Andrea Trentini di Edilizia 2000.