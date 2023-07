Mercatino Terni a La Passeggiata, FdI "Scelta sbagliata" - Tuttoggi.info

Mercatino Terni, Ap "Uno schifo in banchi in centro". FdI "Gli ambulanti sono sempre meno. Sbagliato spostarlo a La Passeggiata"

“Il trasferimento del mercato del mercoledì deciso dall’ attuale Giunta dal centro città al parco della Passeggiata è un grave errore per le modalità e per le implicazioni che essa genera. Spostare per l’ennesima volta dei commercianti-ambulanti implica a loro discapito e dell’indotto commerciale del centro perdite di incassi” – si legge in una nota congiunta dei consiglieri di FdI, Marco Cecconi, Cinzia Fabrizi, Orlando Masselli, Roberto Pastura ed Elena Proietti Trotti – Il centro ha permesso di ritrovare un ristoro economico anche grazie al raddoppio degli incassi ed inoltre ha consentito di recuperare a fatica le notevoli perdite accumulate durante il “Covid”.

Mercatino, AP “Schifo i banchi in centro città”. FdI “Boutade”

“Costringerli oggi ad un nuovo trasferimento ci appare solo come un esercizio teso ad imporre con la forza scelte a chi ne trarrebbe solo svantaggi senza potersi opporre A tale riguardo ricordiamo che gli ambulanti inizialmente operativi nel periodo pre Covid erano 140 ed oggi sono diminuiti a soli 104 unità.

Questo la dice lunga sulla fatica e le difficoltà a cui questa categoria – continua la nota – così come per la maggioranza dei commercianti della nostra città, ha dovuto far fronte. Definire inoltre uno “schifo” (citiamo testualmente) i banchi in centro città, soluzione comune a tante altre città Europee ma non comune magari a Dubai (Sic!), è l’ennesima boutade messa in atto dell’ attuale Sindaco Bandecchi. Mettere oggi in campo un atto dal quale traspare la solita superbia, ci conferma che gli attuali amministratori credono di essere onniscienti e depositari della verità. La decisione di trasferire il mercato degli ambulanti in attesa dell’ ultimazione dei lavori del pala sport quale sede permanente risulta essere totalmente priva di buon senso”.

FdI “Giunta dimostra di non tener conto delle esigenze degli ambulanti”

“Prevedere oltretutto come sede temporanea la Passeggiata, nella quale sono appena avviati dei cantieri di ristrutturazione, mostra, da parte di questa giunta, una scarsa conoscenza e disinteresse delle esigenze di logistica e di operatività lavorativa degli ambulanti. Sono loro i veri protagonisti della vicenda, loro hanno espresso in più occasioni ed insieme a molti commercianti del centro un netto dissenso.

L’ennesimo dietro front – conclude la nota – Questa decisione ci conferma che da parte dell’attuale maggioranza continua la campagna elettorale a favore di pochi ma a svantaggio di molti. Siamo certi che anche questa decisione si rivelerà essere sbagliata e non confacente allo stile di partecipazione tanto invocata in campagna elettorale da parte di questa maggioranza”.

La replica dell’assessore Renzi sul mercatino

“L’incontro di mercoledì con i mercatali – dichiara in una nota l’assessora al Commercio Stefania Renzi – ha dato risultati soddisfacenti e si è giunti ad una posizione condivisa. Dal 19 luglio, come da volontà dell’amministrazione comunale, ci sarà il trasferimento alla Passeggiata del mercato infrasettimanale. Verranno garantiti gli stessi spazi a ciascun concessionario in modo da assicurare continuità. Le lamentele dei commercianti più che riguardare lo spostamento, erano relative ad un mancato ascolto delle loro istanze da parte dell’amministrazione precedente. La riunione si è conclusa con l’accordo che ci aggiorneremo a fine ottobre per verificare se la collocazione nella Passeggiata sia di soddisfazione e, nel contempo, per recepire e valutare, tramite il loro legale, le istanze mai prese in considerazione dalla vecchia amministrazione.

Non era più possibile consentire lo svolgimento del mercatino davanti Palazzo Spada ,sia per rispetto del luogo istituzionale, sia per ciò che concerne il valore storico dello stesso. L’incontro è terminato con la condivisione delle scelte operate e con la convinzione che i temi della centralità del mercato e l’aumento delle possibilità di parcheggio nelle vicinanze siano stati centrati”.