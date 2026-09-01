MENTEMENTE, a Gubbio una giornata dedicata alla memoria, alla cura e alla solidarietà - Tuttoggi.info

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MENTEMENTE, a Gubbio una giornata dedicata alla memoria, alla cura e alla solidarietà

Redazione

MENTEMENTE, a Gubbio una giornata dedicata alla memoria, alla cura e alla solidarietà

In Piazza Quaranta Martiri, un evento unico in Umbria per sensibilizzare sulle malattie neurodegenerative. Passeggiata Alzheimer, confronto con esperti e familiari, pranzo solidale e musica. Il ricavato sarà devoluto all’A.S.P. Casa di Riposo Mosca per il progetto “Giardino delle farfalle – giardino sensoriale per anziani”.
Mar, 01/09/2026 - 07:38

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Gubbio – 6 settembre. La memoria che diventa incerta, uno sguardo che si perde per un istante, un gesto quotidiano che improvvisamente richiede un aiuto. Sono segnali di una mente che cambia, ma che continua a conservare tracce profonde di ciò che siamo.

Da questa consapevolezza nasce MENTEMENTE, una giornata interamente dedicata al tema delle malattie neurodegenerative, alla memoria, all’identità e ai legami che resistono anche quando i ricordi diventano fragili.

L’appuntamento, in programma il 6 settembre a Gubbio, in Piazza Quaranta Martiri, vuole essere un momento di sensibilizzazione e partecipazione collettiva, capace di unire informazione, confronto, socialità e solidarietà. Un evento che mette al centro non soltanto la malattia, ma soprattutto la persona, la sua dignità, le relazioni e il valore delle famiglie e di chi ogni giorno si prende cura di lei.

La giornata si aprirà con la Passeggiata Alzheimer, con ritrovo e partenza da Piazza Quaranta Martiri. Il percorso attraverserà alcuni dei luoghi più significativi del centro storico – con una sosta per la colazione al Teatro Romano – per concludersi nuovamente in Piazza Quaranta Martiri.

Al termine della passeggiata sarà protagonista il “Salotto Alzheimer”, un momento di approfondimento e confronto moderato daGiacomo Marinelli Andreoli. Al dibattito parteciperanno il Presidente della Provincia Massimiliano Presciutti, il Sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci, la Direttrice del Distretto Alto Chiascio USL Umbria 1 Paola Tomassoli, il Neuropsichiatra Alberto Trequattrini, la Direttrice dell’ASP Casa di Riposo Mosca Laura Marinelli, la Presidente di AIMA Umbria Goretta Morini, il Presidente dell’Associazione Centro Sociale San Pietro Aldo Sartori e il Presidente del Rotary Club Gubbio Stefano Pisoni.

Il confronto sarà dedicato in particolare all’ascolto delle persone e delle famiglie che affrontano quotidianamente le difficoltà legate alla gestione della malattia a domicilio. L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza e contribuire a sviluppare pratiche di ascolto attivo e forme di sostegno concreto, mettendo in relazione istituzioni, professionisti, associazioni, familiari e comunità.

La solidarietà sarà il filo conduttore dell’intera manifestazione. Nei Giardinetti di Piazza Quaranta Martiri si svolgerà infatti il pranzo solidale “101 metri di solidarietà”, realizzato con la collaborazione di Maggio Eugubino, Università dei Muratori, Famiglie dei Santubaldari, Sangiorgiari e Santantoniari.

Il ricavato della Passeggiata e del pranzo sarà interamente devoluto in beneficenza all’A.S.P. Casa di Riposo Mosca, a sostegno del progetto “Giardino delle Farfalle – giardino sensoriale per anziani”, pensato come spazio di benessere, relazione e cura per gli ospiti della struttura e non solo.

A rendere ancora più ricco il programma saranno musica e intrattenimento. Il Maestro Diego Trivellini proporrà “101 strumenti in una fisarmonica”, un particolare momento di musica d’ascolto dedicato alla scoperta delle molteplici sonorità dello strumento. Seguirà un’esibizione di ballo con i ballerini della Scuola “Asso di Cuori”, mentre la giornata sarà accompagnata da ulteriori momenti musicali e ballo, pensati per favorire la socializzazione e il dialogo tra generazioni.

Non mancherà la presentazione del libro di Dino Mantizzi (Geriatra) “Ti ricordo io”.

MENTEMENTE vuole così trasformare una giornata di sensibilizzazione in un’esperienza condivisa: un’occasione per parlare di fragilità senza paura, riconoscere il valore delle persone colpite dalle malattie neurodegenerative e delle loro famiglie e immaginare una comunità più attenta, inclusiva e capace di prendersi cura.

Perché quando la memoria si fa fragile, non devono diventare fragili anche i legami.

Luogo: Gubbio, Piazza Quaranta Martiri, GUBBIO, PERUGIA, UMBRIA

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