"Mente e corpo come tempio dedicato alle scelte di vita quotidiane": sei incontri su sport e benessere - Tuttoggi.info

"Mente e corpo come tempio dedicato alle scelte di vita quotidiane": date e orari degli incontri.

“Mente e corpo come tempio dedicato alle scelte di vita quotidiane”: questo il leitmotiv del ciclo di incontri organizzati da TMLab in collaborazione con la Cooperativa sociale Actl, e con il patrocinio di Regione Umbria e Comune di Terni.

Sei gli appuntamenti gratuiti e aperti a tutti per trattare tematiche legate allo sport e, più in generale, al benessere psico-fisico di ragazze e ragazzi. Gli incontri si terranno presso la sede del centro giovanile di via Irma Bandiera, il sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30.