I Melancholia ospiti della web radio del Polo liceale Mazzatinti

La puntata sarà pubblicata sulle piattaforme il 14 febbraio

I Melancholia sono i prossimi ospiti di Radio PLM, la web radio del Polo Liceale G. Mazzatinti di Gubbio. La puntata, con il trio folignate, sarà trasmessa il 14 febbraio e vede i tre intervistati dagli studenti Gioia e Matilde. Un’intervista a tutto campo, a partire dalle origini fino al decollo del progetto, passando per le difficoltà legate al Covid, che hanno bloccato tutti i concerti.

La web radio

La radio produce vari programmi durante l’anno ed è seguita da numerosi follower sulle principali piattaforme social e di streaming. Grazie alla disponibilità della preside prof.ssa Mariella Marinangeli e del prof. Angelo Trotta, Radio PLM nasce a Maggio 2020 durante il periodo di lockdown per dare voce agli studenti. La redazione è composta da alcuni studenti e professori dell’indirizzo artistico del Polo Liceale G. Mazzatinti e al momento conta due stagioni con un totale di sette puntate.

Gli ospiti già intervistati

Dopo quasi un anno di esperienza sul web la radio, grazie alle varie rubriche curate dagli studenti, si occupa soprattutto di cultura e creatività, mettendosi in relazione e in collaborazione con il territorio umbro. Nell’ottica della promozione della radio, durante le varie trasmissioni, sono state realizzate dagli studenti varie interviste (sempre disponibili per l’ascolto sulle piattaforme di streaming) quali ad esempio:

al Sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati; al Sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti; al presidente del Maggio Eugubino; ai presidenti della Famiglie dei Ceraiole, in occasione della Festa della Repubblica sono stati intervistati la Presidente della Regione Donatella Tesei e il Presidente del Gruppo assembleare del PD Tommaso Bori; mentre, in occasione della Giornata della Memoria sono stati intervistati la sig.ra Gioia Bartali, nipote del grande ciclista e “Giusto tra le nazioni” Gino Bartali, e il sig. Sami Modiano superstite dell’Olocausto.

Il riconoscimento del presidente della Repubblica

La redazione di Radio PLM, grazie alla puntata in occasione della Festa della Repubblica, ha ricevuto il suo primo riconoscimento direttamente dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, con una lettera di ringraziamento per “averlo reso partecipe della creazione – durante il periodo lockdown – di una radio web del Polo Liceale Mazzatinti di Gubbio, affinché i Suoi studenti potessero esprimersi e confrontarsi, anche a distanza, su diversi aspetti della vita sociale e scolastica”.

L’intervista dei Melancholia

Nella prossima puntata, che andrà in onda il 14 Febbraio in occasione di San Valentino, oltre alle consuete rubriche verrà trasmessa anche l’intervista alla giovane band umbra Melancholia, nota soprattutto per aver partecipato all’ultima edizione di X Factor 2020 e vincitori del contest Emergenza Festival 2018. L’intervista è stata effettuata negli studi della Urban Records di Perugia, con i componenti della band Benedetta Alessi, Fabio Azzarelli e Filippo Petruccioli, dalle studentesse Gioia D’Ostilio e Matilde Mariani accompagnate per l’occasione dagli hair stylist Giordano Brunelli e Giada Mazzoni.