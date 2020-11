I Melancholia non si fermano: esibizione di livello anche nel quarto live

Quarto live e stesso identico successo per i Melancholia, il trio folignate che sta spopolando sul palco di XFactor. Non sono stati fermati neanche dalla canzone nota, Sweet dreams degli Eurythmics. “Dovremmo chiedere scusa agli Eurythmics – ha detto Benedetta scherzando in settimana – per aver stravolto una cosa bellissima”.

https://xfactor.sky.it/video/melancholia-sweet-dreams-eurythmics-quarto-live-630790

Melancholia convincono i giudici

E il successo è assicurato. “Mantenere la propria personalità su un pezzo del genere era difficile – ha detto Emma Marrone – e voi ci siete riusciti“. “Adoro i Melancholia – ha detto Mika – però devo fare una critica a Benedetta: cerca di non essere una cantante ‘monodimensionale“, sottolineando la solidità della band anche grazie al lavoro di Fabio e Filippo. Hell Raton entusiasta: “Siete la cosa più travolgente che c’è in questo programma“. E Manuel Agnelli: “Benedetta è un folletto disturbato, ma cerca di ascoltare quello che ha detto Mika“.

https://xfactor.sky.it/video/giudici-commentano-naip-630785

Successo di critica

E nel frattempo continua il successo di critica, per i Melancholia. “Trasformano una hit stratosferica in una bomba nucleare schizofrenica. Sono come gli Umpa Lumpa di Willy Wonka in versione malefica”, dice Luca Piras, su Huffington Post.