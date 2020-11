XFactor, quarto live: per il Melancholia gli Eurythmics con ‘Sweet Dreams’

Nuova assegnazione di Manuel Agnelli per i beniamini della città di Foligno e per gli amanti della musica. I Melancholia, che nella prima manche torneranno sul palco con l’inedito Leon, nella seconda canteranno l’iconica Sweet Dreams (Are made of this) degli Eurythmics. Una sfida dopo tre esibizioni tutte all’attacco del trio umbro.

Le assegnazioni per i Melancholia a XFactor

“Sono convinto che possiate cantare anche cose meno estreme – ha detto Manuel Agnelli – sempre in maniera molto musicale con la voce“. E Benedetta Alessi (voce), Fabio Azzarelli (synth & drum machine) e Filippo Petruccioli (chitarra) si preparano, coinvolgendo i loro fan anche grazie allo stories di Instagram che vengono pubblicate quotidianamente come un appuntamento imperdibile.

Appuntamento giovedì alle 21.15 su Sky1.