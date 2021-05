Media Valle del Tevere celebra il fumetto con Masters & Monsters

Il progetto formativo si rivolge ai giovani dai 16 ai 35 anni di tutta l’Umbria, finalizzato ad accrescere competenze tecniche e artistiche sul Comics to movies

Protagonista assoluto è il fumetto. Masters & Monsters è un progetto culturale e formativo che nasce nell’ambito delle attività per le politiche giovanili della Zona sociale n. 4 della Media Valle del Tevere e coinvolge i Comuni di Marsciano (capofila), Collazzone, Massa Martana, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio, San Venanzo, i partner internazionali Procacci Entertainments e Lenz Entertainments e l’associazione Sequenze Frequenze.

Il progetto è stato presentato a Marsciano nei giorni scorsi, con un incontro al quale hanno preso parte i rappresentanti dei partner istituzionali e privati e di alcuni sponsor. Per il Comune di Marsciano era presente il vicesindaco Andre Pilati mentre per gli altri Comuni sono intervenuti Agnese Cerquaglia, assessore di Monte Castello di Vibio, Roberta Giuliani, assessore di San Venanzo, Giovanni Primiera, vicesindaco di Fratta Todina e Chiara Titani assessore di Massa Martana. Daniele Procacci è intervenuto per la Procacci Entertainments.

Masters & Monsters, la formazione

Al centro dell’iniziativa Masters & Monsters ci sono 10 lezioni per un totale di circa 30 ore di formazione rivolte a giovani dai 16 ai 35 anni provenienti da tutta l’Umbria. L’attività formativa, gratuita, si svolgerà dal 25 giugno al 24 luglio 2021 e sarà volta ad accrescere le competenze base di illustrazione grafica e di realizzazione del fumetto con specifico riferimento al comics to movies, ovvero le particolari tecniche di disegno finalizzate alla produzione cinematografica. Il corso, con la presenza di docenti nazionali e internazionali, permetterà ai partecipanti di acquisite tecniche basilari per la realizzazione di storie per film, TV ed eventi, lavorando sia come illustratore in proprio che come parte di un teams.

“In un anno e in un momento storico di grande difficoltà come questo – spiega Daniele Procacci coorganizzatore dell’evento e principale docente del corso – vogliamo dare una spinta al tessuto sociale ed economico offrendo a partecipanti da 16 a 35 anni la possibilità di aderire ad un corso di alta formazione al cui termine gli elaborati prodotti saranno giudicati e selezionati da una giuria internazionale di esperti e professionisti, fino a decretare un vincitore a cui la Procacci Entertainments offrirà una borsa di studio per un tirocinio”.

Gli incontri di approfondimento e gli eventi culturali

Ad arricchire l’esperienza formativa dei partecipanti e ad aprire l’iniziativa ad un pubblico ampio ci saranno una serie di incontri, conferenze e momenti culturali, per la direzione artistica di Daniele Procacci, programmati durante tutto il periodo in diverse location nei territori che aderiscono al progetto. Presenti ospiti nazionali e internazionali. Tra loro Jack Lenz, compositore canadese di colonne sonore per il cinema, la televisione e il teatro, Greg Snegoff, scrittore, doppiatore, regista americano e creatore della serie animata Robotech, i fumettisti e illustratori italiani Moreno Chiacchiera, Igor Chimisso e Francesco Barbieri, il compositore e direttore d’orchestra M° Vince Tempera.

“Sicuramente un momento formativo di alto spessore, con docenti estremamente qualificati – commenta Andrea Pilati, vicesindaco di Marsciano, comune capofila della zona sociale n. 4 – su un tema, quello del fumetto, dell’illustrazione grafica e del cinema, che, siamo certi, possa essere di grande attrattiva per molti giovani, tenuto anche conto delle opportunità che il corso offre anche per l’inserimento nel mondo del lavoro. Ma questa prima edizione di Masters & Monsters pone anche le basi per realizzare un vero e proprio festival umbro dedicato all’arte del fumetto con importanti ricadute in chiave turistica. Ringrazio quindi tutti coloro che sono da mesi al lavoro per la riuscita di questo appuntamento, in particolare i Comuni della Zona sociale che hanno aderito ad un progetto sicuramente innovativo, la Procacci Entertainments, la Lenz Entertainments, l’associazione Sequenze Frequenze oltre ai tanti sponsor che sostengono questa prima edizione della manifestazione”.

Come partecipare al corso Masters & Monsters

Per l’iscrizione al corso è necessario compilare la domanda scaricabile dal seguente indirizzo: https://www.comune.marsciano.pg.it/archivio2_notizie-e-comunicati_0_2185.html. Dovrà essere inviata entro il 22 giugno 2021 all’indirizzo biblioteca@comune.marsciano.pg.it. Per informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti: 0758742906 – daniele.jesters@gmail.com.

Il programma dell’attività formativa e delle conferenze

Il corso si svolgerà nei fine settimana a partire dal 25 giugno. La sede sarà Marsciano, con 8 lezioni, e Massa Martana, dove si svolgeranno due lezioni il 16 e 17 luglio. Le domeniche sono poi previste le conferenze di approfondimento, la cui programmazione, al momento, può essere soggetta a variazioni per esigenze organizzative.

25 e 26 giugno – Masterclass a Marsciano con ospite Igor Chimisso

27 giugno – Conferenza a Fratta Todina con Igor Chimisso e Moreno Chiacchiera

2 e 3 luglio – Masterclass a Marsciano con ospite Moreno Chiacchiera

04 luglio – Conferenza a San Venanzo con Moreno Chiacchiera

9 e 10 luglio – Masterclass a Marsciano con ospite Francesco Barbieri

11 luglio – Conferenza a Collazzone con Francesco Barbieri e Jack Lenz

16 e 17 luglio – Masterclass a Massa Martana

18 luglio – Conferenza a Massa Martana con Greg Snegoff

23 e 24 luglio – Masterclass a Marsciano con ospite Igor Chimisso

25 luglio – Conferenza e concerto a Monte Castello Vibio, Teatro Concordia, con Vince Tempera