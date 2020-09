Il presidente Mattarella si congratula con il 'Mazzatinti' per il progetto radio web - Tuttoggi

E’ un ringraziamento speciale quello che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di tributare al “Polo Liceale Mazzatinti”, in particolare al prof. Angelo Trotta, che durante il periodo del lockdown, in piena emergenza, ha promosso un progetto degno di nota.

Il docente del liceo artistico, insieme ai suoi studenti, ha infatti dato vita alla prima radio web del Mazzatinti, premurandosi di inviare il link anche al Quirinale.

Il presidente della Repubblica – si legge nella nota inviata – ha ringraziato il docente per averlo reso “partecipe della creazione di una radio web…affinché gli studenti potessero esprimersi e confrontarsi, anche a distanza, su diversi aspetti della vita sociale e scolastica”.

Nell’esprimere alla scuola la sua soddisfazione per l’iniziativa, il Presidente invita “ad avere coraggio soprattutto in questo momento così delicato per l’Italia”, formulando “i migliori auguri per il nuovo anno scolastico con i più cordiali saluti”.

“Quello aperto dalla radio web – spiega la preside Maria Marinangeli – è stato uno dei tanti canali attraverso il quale la nostra scuola ha cercato di tenersi in costante contatto con alunni e famiglie: un modo per rimanere uniti anche a distanza, in un momento drammatico per il nostro Paese. E’ quindi con immenso piacere che accolgo i ringraziamenti e gli auguri del Presidente; ci riempie di gioia sapere che la nostra Radio sia stata così apprezzata dal capo dello Stato. Per noi rappresenta uno stimolo a fare sempre di più e meglio, anche in un periodo così difficile”.