Studenti diventano speaker e dj, nasce 'Radio Polo Liceale Mazzatinti' - Tuttoggi

Una bella sorpresa, quella realizzata da un gruppo di studenti del Liceo Artistico, che chiedendo aiuto ai propri docenti Angelo Trotta, Sonia Bossi, Antonella Sannipoli e Sveva Giribaldi hanno pensato bene di dare voce al Polo Liceale Mazzatinti, attraverso la costruzione di una web radio, che ha preso avvio ieri (sabato 2 maggio).

Ideato palinsesto e logo, creato dalla studentessa Elena Ridolfi della classe 3AD, gli studenti si sono alternati ai microfoni, mettendo musica, intervistando una emozionatissima dirigente Maria Marinangeli, per poi passare a parlare del romanzo “Cent’anni di solitudine” di Garcia Marquez, di Sport, dei testi di Dickinson rigorosamente in lingua inglese, di grandi eventi, e di Luis Sepulveda. Un mix ben dosato di attività, a dimostrazione della grande creatività degli studenti.

“Amo molto la radio per averla frequentata anche da speaker da giovanissima – ha dichiarato la dirigente Marinangeli – e non mi aspettavo che i ragazzi potessero sorprendermi fino a questo punto. Hanno ideato e realizzato il progetto, fornendomi solo al momento dell’intervista la stesura e l’idea. Una dimostrazione di grande creatività, ma anche di saper mettere a frutto questo tempo che li ha visti obbedienti e coraggiosi, chiudersi in casa cercando di fare tesoro di una esperienza dura e drammatica. Bravi loro e gli insegnanti che li hanno assecondati e guidati”.