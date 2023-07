Marsciano, torna “Te+Me=Noi, insieme in un percorso comune”

L’iniziativa, dedicata all’inclusione sociale delle persone con disabilità, si svolge presso il parco piste di ruzzolone di Marsciano

Torna a Marsciano la manifestazione “Te+Me=Noi, insieme in un percorso comune” dedicata all’inclusione sociale delle persone con disabilità e giunta alla terza edizione. L’appuntamento è presso il parco piste di ruzzolone, domenica 9 luglio a partire dalle ore 16.

È promossa dal Comune di Marsciano insieme all’associazione Asd Ruzzolone G. Moretti e può contare sul patrocinio della regione Umbria e del Comitato paralimpico regionale, oltre che sulla fondamentale collaborazione di tante istituzioni, associazioni di volontariato e sportive, ed enti del terzo settore, tra cui: Associazione famiglie disabili (Afad), Associazione Prendimi per mano, Centro autismo L’Aquilone, Osma (Oratorio Santa Maria Assunta), Usl Umbria 1, Associazione sportiva dilettantistica per diversamente abili (Asda), Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali (Unitalsi), Associazione Costruiamo gentilezza, Organizzazione di volontariato CTNNB1 Italia, Centro Speranza di Fratta Todina, Croce Rossa, Confraternita di Misericordia di Marsciano, Associazione nazionale Carabinieri, Protezione civile, Moving team, Nestor Basket, Avis Nestor Lenza Marsciano, LAB, Pallavolo Media Umbria, Centro Ippico San Biagio della Valle, Be Water Gym, Accademia Karate Goju Ryu, Lions Club.

L’evento consiste nella realizzazione di giochi, pratiche sportive, confronti, scambi di esperienza, animazioni a cura di Ciro Naturale, ed altre attività di carattere ludico che coinvolgono sia persone normodotate che disabili. Tutto si svolge nel corso di un pomeriggio da trascorrere all’insegna del divertimento e della convivialità.

Come afferma il sindaco Francesca Mele, che insieme agli assessori Manuela Taglia e Dora Giannoni ha seguito la realizzazione dell’evento, “questa iniziativa sta crescendo anno dopo anno, grazie all’impegno che associazioni e istituzioni stanno mettendo nel coinvolgimento di tutta la comunità, e quindi non solo delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Del resto, lo scopo di questa giornata è proprio quello di promuovere occasioni di integrazione e sensibilizzazione, facendo aumentare in tutti la consapevolezza di quanto la realizzazione di una migliore integrazione sociale sia una ricchezza per il benessere di tutti noi”.