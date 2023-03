Un mare di gente per l’ultimo saluto a Tommaso, lacrime e dolore per il “Lise”

La chiesa e il piazzale di Riosecco non sono riusciti a contenere l'immenso affetto dei tifernati per il 24enne deceduto nell'incidente di lunedì scorso a Lerchi | Strazianti i ricordi di papà Daniele e del grande amore Asia

Un mare di gente, oggi pomeriggio (30 marzo), ha dato l’ultimo saluto a Tommaso Lisetti, il 24enne tifernate deceduto a seguito del tragico incidente di lunedì scorso lungo la provinciale di Lerchi.

Con la chiesa di Riosecco strapiena tante persone hanno dovuto seguire la messa di esequie nel piazzale esterno, in un silenzio e in una commozione davvero surreali. Don Paolino – ricordando come appena tre mesi fa in questa stessa chiesa si era celebrato il funerale di Nico Dolfi, una delle 4 vittime dell’incidente di San Giustino – ha invitato tutti a “reagire e farsi illuminare dalla luce della speranza, nonostante in tutti ci siano ormai un macigno e un dolore immensi per la scomparsa di Tommaso. Purtroppo c’è voluto un momento tragico per riunire così tanto affetto. Tommy anche oggi ha creato un momento magico”.