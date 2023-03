Frontale auto-camion a Lerchi, muore 24enne

Tragico impatto all'altezza di una curva in località Mezzavia, il ragazzo è morto sul colpo

Tragico incidente, questa mattina (27 marzo), intorno alle 8.15, lungo la “maledetta” strada regionale 221 di Lerchi (Città di Castello).

A perdere la vita sul colpo è un ragazzo tifernate di 24 anni (T.L. le sue iniziali), in seguito ad un frontale tra la sua Fiat Panda e un camion all’altezza della pericolosa curva in località Mezzavia. Il giovane stava andando al lavoro (in direzione Arezzo). Illeso, anche se sotto schock, il 46enne conducente marchigiano del mezzo pesante.