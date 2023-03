Tragedia Lerchi, l’Altotevere piange Tommaso | Un personale ricordo del mio piccolo amico

Il “Lise” da dicembre era infatti cuoco in un ristorante di Citerna e non avevo mai visto tanto entusiasmo da parte sua per questo suo nuovo impiego, tanto che quando lo incontravo mi elencava pure i piatti che aveva fatto il giorno stesso. E tanto che la sua ultima frase rivoltami è stata: se vieni nel nostro ristorante fammi chiamare in sala che ti faccio fare lo sconto!”.

Ho avuto anche il piacere di allenarlo (e di farci casino in campo e fuori) a Cerbara, dove ogni singolo giorno lui aveva quel sorriso, a volte sornione ma sempre presente, portando buonumore non solo a me ma a tutto il gruppo. Forse è da lì che è sbocciata tra noi quell’amicizia forte e vera (con me gli piaceva confidarsi anche sulle pene d’amore) – sebbene a dividerci c’erano oltre 12 anni di differenza – ma era un feeling unico e spontaneo. In piazza a Castello state pur certi che se qualcuno mi abbracciava all’improvviso da dietro quello poteva essere solo e soltanto lui.

La passione per il calcio (e per il gol) lo ha portato a giocare, oltre a Cerbara, a Sansepolcro (dove con la Juniores ha raggiunto la finale nazionale), Monterchi e Riosecco (la squadra amatoriale del suo quartiere) Tra i vari messaggi di cordoglio social, per riassumere al meglio chi era Tommaso, basta prendere proprio quelli delle squadre dove ha militato.

Il Cerbara racconta come durante il suo percorso nelle giovanili biancorosse, “Tommaso ha sempre portato vivacità, entusiasmo e allegria nello spogliatoio, crescendo insieme ai suoi compagni come uomo e calciatore” mentre la società Vivi Altotevere Sansepolcro lo definisce “un ragazzo solare e genuino”, aggiungendo: “Sei stato un compagno di squadra, amico e fratello. Ti ricordiamo per la tua allegria, leggerezza e voglia di vivere che perfettamente ti rappresentavano. Sai quando si parla dell’anima di uno spogliatoio? Ecco tu ne eri il perfetto esempio. Riuscivi a combinare competitività e divertimento come solo in pochi sanno fare. Eri un ragazzo ottimista ed avevi sempre una parola buona per tutti. Eri buono, sempre solare, e ci volevi bene. E tutti noi te ne abbiamo voluto e te ne vogliamo. Tanto”.

I funerali del mio piccolo amico Tommaso Lisetti non sono ancora stati fissati. Non credo ci sia bisogno di aggiungere altro…tranne che la redazione di Tuttoggi si unisce all’incommensurabile dolore che ha colpito la famiglia.