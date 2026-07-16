Marchio e trofei della Ternana, Bandecchi "svela" l'asta e diffida "La Ternana siamo noi" - Tuttoggi.info

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Marchio e trofei della Ternana, Bandecchi “svela” l’asta e diffida “La Ternana siamo noi”

Redazione

Marchio e trofei della Ternana, Bandecchi “svela” l’asta e diffida “La Ternana siamo noi”

Gio, 16/07/2026 - 21:22

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“L’asta è finita, è finita l’asta”. Con un video ironico, il sindaco Stefano Bandecchi ha fatto intendere di essersi aggiudicato con Unicusano i beni e il marchio dal Ternana. Marchio storico e trofei – insieme ad altri beni – costati costati circa 178mila euro complessi, con gli oneri legati all’offerta di 132mila euro.

Un risultato poi esplicitato dallo stesso Bandecchi in un video in cui mostra i trofei rossoverdi (alcuni dei quali legati alla sua presidenza), commentando: “Il vero popolo ternano può gioire insieme a me. La Ternana siamo noi”. Annunciando poi di aver dato al proprio avvocato il mandato di diffidare l’associazione “La Ternana siamo noi” dall’utilizzare ancora questo nome.

Tutto ciò mentre “La Ternana siamo noi” ha convocato una conferenza stampa per venerdì alle 17 al Parco Cardeto.

L’aggiudicazione definitiva, però, avverrà con la comunicazione del giudice Claudia Tordo Caprioli.

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