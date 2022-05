Manutenzione, ecco le vie dove da giovedì sera mancherà l’acqua

Umbra Acque prevede che l'intervento alla rete idrica durerà otto ore

Manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione nel territorio comunale di Perugia. Umbra Acque ha comunicato l’elenco delle vie dove dalle ore 22:00 di giovedì 19 maggio dalle ore 06:00 di venerdì 20 maggio verrà sospesa l’erogazione idrica.

L’interruzione interesserà Via del Montaloco, Via G. Verrazzano, Via G. Giusti, Via Firenze, Str. Trasimeno Ovest, Str. Gualtarella, Via delle Caravelle, Str. F. Gregorovius, Via del Timone, Via A. Vespucci, Via Magellano, Via C. Colombo, Via Caboto, Via Colli Euganei, Via Brazzà, Via Astrolabio, Via Salvatorelli e le zone limitrofe.