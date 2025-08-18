Mancati scontrini a Ferragosto, i controlli della guardia di finanza - Tuttoggi.info

Ferragosto, scontrino mio non ti conosco… E’ quanto viene da canticchiare (ma in realtà c’è poco da contare) guardando al risultato dei controlli effettuati ad agosto dalla guardia di finanza del Comando provinciale di Perugia. Su 60 esercizi commerciali controllati, ben 23 (più di uno su tre) non rilasciava regolare ricevuta di pagamento ai clienti per evitare le tasse.
E’ anche da evidenziare che i controlli si sono concentrati su attività sospettata di pratiche scorrette per eludere il fisco.
Ma nel corso dei controlli la guardia di finanza ha trovato anche lavoratori in nero in un ristorante di Gualdo Tadino. Irregolarità in alcuni esercizi anche sul pagamento del canone Rai.
Ma i controlli anche in futuro, si legge nella relazione della guardia di finanza, si concentreranno principalmente sulla mancata emissione degli scontrini fiscali.