Maltratti i cani e lancia un piatto a chi protesta, scoppia il caso nazionale - Tuttoggi.info

Redazione

Maltratti i cani e lancia un piatto a chi protesta, scoppia il caso nazionale

Quanto avvenuto in centro a Foligno finito anche in un post di Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali a livello nazionale e internazionale
Sab, 09/08/2025 - 18:13

Una coppia sente dalla strada dei cani guaire in maniera agghiacciante, grida ai proprietari di smettere di maltrattarli, e per tutta risposta la padrona si affaccia e gli lancia dei piatti dalla finestra, colpendo la ragazza, che finisce al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni Battista, con due punti di sutura al piede.

L’episodio è avvenuto venerdì pomeriggio alle 18.30 in centro storico, in via San Giovanni dell’Acqua, in un appartamento del terzo piano. Ed è diventato in poco tempo un caso nazionale, sul quale ha acceso i riflettori Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali, sia in Italia che a livello internazionale, che si dedica alla difesa e alla protezione degli animali attraverso varie iniziative e campagne social. Un post che ha già riscosso migliaia di commenti, e c’è chi minaccia azioni di protesta e manifestazioni.

Tornando ai fatti: la proprietaria dei cani – sembrerebbe che in casa ce ne siano quattro in un piccolo appartamento – ha iniziato a lanciare in strada, verso i cittadini intervenuti a difesa dei cani, piatti ed una pirofila in porcellana, ferendo al piede Nicoletta Franceschini, come scrive Jonathan Reggianti in un post sulla seguitissima pagina Facebook Segnalazioni Foligno.

Sul posto è giunta anche la polizia per gli accertamenti e le operazioni del caso.
Gli animali, che non presentano segni di maltrattamento, sono stati affidati all’altro proprietario.

