Traffico di droga legato alla ‘Ndrangheta, 15 misure cautelari in tutta Italia - Tuttoggi.info

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Traffico di droga legato alla ‘Ndrangheta, 15 misure cautelari in tutta Italia

ItalPress

Traffico di droga legato alla ‘Ndrangheta, 15 misure cautelari in tutta Italia

Gio, 26/03/2026 - 09:33

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CATANZARO (ITALPRESS) – Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro, insieme allo Scico della Guardia di Finanza, sta dando esecuzione a 15 misure cautelari nell’ambito di una indagine in materia di traffico di stupefacenti, con l’aggravante per gli indagati, tra le altre, di avere agito al fine di agevolare l’attività della “locale di Ariola”, articolazione territoriale della ramificata organizzazione di tipo mafioso denominata ‘ndrangheta radicata nel vibonese. L’operazione sta interessando tutto il territorio nazionale.
– Foto screenshot video Guardia di Finanza –
(ITALPRESS).

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