Esche avvelenate, dopo la strage di cani e gatti bonificata la zona di Faldo - Tuttoggi.info

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Esche avvelenate, dopo la strage di cani e gatti bonificata la zona di Faldo

Davide Baccarini

Esche avvelenate, dopo la strage di cani e gatti bonificata la zona di Faldo

Mer, 25/03/2026 - 18:21

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È tornata sicura e pienamente fruibile la zona di Faldo (Montone), recentemente interessata da gravi episodi di avvelenamento che avevano suscitato forte preoccupazione tra i residenti.

Determinante l’intervento di bonifica effettuato nei giorni scorsi dai carabinieri forestali di Umbertide, con il supporto dell’Unità Cinofila Antiveleno, che ha consentito di eliminare ogni possibile residuo pericoloso e restituire l’area alla normale frequentazione.

Tutto ha avuto origine dalla morte sospetta di alcuni animali domestici, in particolare cani e gatti. Come previsto dalle normative vigenti, le carcasse sono state inviate all’Istituto Zooprofilattico di Perugia per gli accertamenti necessari a determinarne le cause.

Gli esiti delle analisi hanno purtroppo confermato i timori: gli animali sono deceduti a seguito dell’ingestione di esche contenenti un potente veleno, vietato in Italia e in tutta l’Unione Europea dal 2003 per la sua elevata tossicità. Si tratta di una sostanza che provoca sofferenze gravissime e una morte rapida, dovuta a paralisi dei muscoli respiratori, soffocamento e convulsioni.

A fronte di quanto emerso, sono state immediatamente attivate le procedure previste: le morti sono state denunciate alle autorità competenti e la Polizia Locale di Montone è intervenuta per mettere in sicurezza l’area, segnalando il pericolo con apposita cartellonistica e limitando la presenza di animali domestici per prevenire ulteriori episodi.

Parallelamente, i carabinieri forestali di Umbertide hanno avviato le indagini per individuare il responsabile del gesto – che rischia fino a tre anni di reclusione e multe che possono arrivare a 45.000 euro – e attivato l’Unità Cinofila Antiveleno, reparto altamente specializzato nella ricerca e rimozione di esche e sostanze tossiche. Soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione comunale di Montone per il lavoro svolto in tempi rapidi e in maniera coordinata, a tutela della sicurezza di comunità e territorio.

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