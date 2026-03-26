Aggredita al supermercato, esercente in ospedale - Tuttoggi.info

Attimi di paura nel primo pomeriggio di mercoledì all’interno di un supermercato del centro di Spoleto, dove una esercente spoletina è stata aggredita da un uomo mentre stava facendo spesa. Secondo quanto Tuttoggi è riuscito a ricostruire, la donna, dopo aver chiuso la propria attività all’ora di pranzo, si era recata nel supermercato, quando è stata avvicinata dall’uomo, di origine siciliana e noto in città per vari episodi di cronaca, che ha iniziato ad infastidirla.

Il siciliano, che tra l’altro ultimamente frequenterebbe spesso quel supermercato in alcuni casi infastidendo avventori e personale, avrebbe preso una bottiglia di acqua esposta e l’avrebbe svuotata addosso all’esercente spoletina, per poi lanciarle addosso dei flaconi di detergenti. L’uomo le avrebbe poi strappato la borsa e gli occhiali. Per calmarlo ed allontanarlo è intervenuto il personale del supermercato, mentre sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118 che ha poi trasportato la donna, sotto shock, al vicino ospedale per accertamenti. Qui, secondo quanto l’esercente ha poi raccontato a Tuttoggi.info, è stato attivato il codice rosa, il percorso dedicato alle vittime di violenza. La stessa ha poi sporto denuncia per l’aggressione subita alle forze dell’ordine, che si sono recate al pronto soccorso per ascoltarla e che poi hanno acquisito anche le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza del negozio, oltre a un video che la donna è riuscita a fare durante l’aggressione.

Al San Matteo degli Infermi si sarebbe poco dopo recato autonomamente anche il siciliano, non è chiaro con quali finalità. Certo è che i suoi comportamenti per le vie del centro stanno destando negli ultimi tempi qualche preoccupazione, visti anche i pregressi che lo hanno riguardato. Per questo, dei fatti sono state informate anche le autorità comunali, che si starebbero attivando con dei provvedimenti specifici.